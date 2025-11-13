Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МВД Грузии: Тела всех 20 членов экипажа обнаружены, проводится экспертиза


13.11.2025   17:08


В результате трёхдневных непрерывных поисковых мероприятий, проведённых соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнаги и на прилегающей территории были найдены тела всех 20 находившихся на борту.

«Тела всех 20 членов экипажа найдены. Вчера 19 тел были доставлены в морг. Примерно полчаса назад найдено и 20-е тело. На месте продолжают работать судебно-криминалистические эксперты и следственная группа. Все технические средства и фрагменты самолёта, имеющие значение для расследования, осмотрены, продолжаются экспертизы. В следственных и спасательных мероприятиях участвовали более 1000 человек, представители как грузинской, так и турецкой сторон. Хочу поблагодарить подразделения Министерства внутренних дел, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу», — заявил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.

Турецкий военный самолёт потерпел крушение 11 ноября примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии.


