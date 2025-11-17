Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Подоляк: Вопрос вывоза Саакашвили из Грузии является частью украинской повестки дня


17.11.2025   11:08


«Мы обращаемся к официальным властям Грузии с просьбой дать нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для медицинских целей», — заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, вопрос вывоза Саакашвили из Грузии является частью украинской повестки дня.

«Что касается возможности вывезти Саакашвили, это часть нашей повестки. Украина активно работает над этим вопросом. Президент Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно Саакашвили, поскольку мы считаем его полноправным гражданином Украины и, конечно же, понимаем, что он — сердце Грузии. Совместно с европейскими и американскими коллегами мы направляем обращения — будь то через МИД или через Офис президента. Ещё раз обращаемся к официальным властям Грузии: дайте нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для лечения. Если появится какая-либо другая юридическая форма, президент Украины воспользуется такой формулой. Для меня жизнь Михаила Саакашвили безусловно очень важна и ценна», — заявил Подоляк.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна