Михаил Подоляк: Вопрос вывоза Саакашвили из Грузии является частью украинской повестки дня

17.11.2025 11:08





«Мы обращаемся к официальным властям Грузии с просьбой дать нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для медицинских целей», — заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



По его словам, вопрос вывоза Саакашвили из Грузии является частью украинской повестки дня.



«Что касается возможности вывезти Саакашвили, это часть нашей повестки. Украина активно работает над этим вопросом. Президент Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно Саакашвили, поскольку мы считаем его полноправным гражданином Украины и, конечно же, понимаем, что он — сердце Грузии. Совместно с европейскими и американскими коллегами мы направляем обращения — будь то через МИД или через Офис президента. Ещё раз обращаемся к официальным властям Грузии: дайте нам возможность перевезти Саакашвили, если не в Украину, то хотя бы в другую страну для лечения. Если появится какая-либо другая юридическая форма, президент Украины воспользуется такой формулой. Для меня жизнь Михаила Саакашвили безусловно очень важна и ценна», — заявил Подоляк.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





