Папуашвили: Субъектами являются Грузия и Россия, разговор у нас с Россией, которая оккупировала территории Грузии, и по этому вопросу у т.н. администрации нет никакого влияния

и по этому вопросу у т.н. администрации нет никакого влияния, - так председатель парламента Шалва Папуашвили ответил на вопрос об упразднении администрации административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.



Как заявил Папуашвили, термин «Южная Осетия» не должен существовать.



«В свое время «Национальное движение» совершило величайшее предательство, когда в 2006 году при их организации в Цхинвальском регионе прошли альтернативные сепаратистские выборы. «Национальное движение» вернуло термин «администрация Южной Осетии». Мы стараемся использовать термин «Цхинвальский регион» в рамках политики непризнания, в том числе в отношениях с зарубежными партнерами. В это время «Национальное движение» так косвенно ввело его в политическое или правовое пространство. А в 2007 году эти сепаратистские выборы, которые в действительности были поощрены и организованы «Национальным движением», основали создание этой администрации. Это был путь эскалации, который в конечном итоге привел к войне и оккупации Цхинвальского региона со стороны России. Это вопрос, который отражен в конституционном иске, с которым мы обратились в Конституционный суд. Это одно из доказательств против территориальной целостности и суверенитета Грузии. Законом, принятым «Национальным движением» в 2007 году, существует образование, именуемое администрацией административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, что, в свою очередь, является антиконституционным, поскольку невозможно создание таких органов. В то же время, есть попытка вернуть Южную Осетию как термин. Упразднение соответствующего закона и администрации служит цели его искоренения», - заявил Папуашвили.





