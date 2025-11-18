Андрюс Кубилюс: Мы можем помочь Грузии быстрым присоединением Молдовы, Черногории, Западных Балкан и Украины

18.11.2025 15:42





«Прежде всего, ускоренное вступление Молдовы, Черногории, стран Западных Балкан и Украины в Евросоюз позволит нам также помочь Грузии, поскольку это станет убедительным аргументом того, что расширение действительно происходит», — заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на форуме по расширению ЕС в ответ на вопрос во время панельной дискуссии.



В частности, Кубилюсу задали вопрос о том, как ЕС может помочь Грузии.



«Довольно долгое время олигархи или, как их еще можно назвать, в Грузии и некоторых других странах посылали сигнал: забудьте о расширении, потому что оно вообще не произойдет. Сейчас мы можем привести очень ясный аргумент и доказательство того, что расширение произойдет, и Грузия сможет вернуться в процесс расширения, конечно, если в Грузии произойдут изменения», — заявил Кубилюс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





