Премьер Норвегии подтвердил, что Европа готовит ответ на "мирный план" США для Украины

22.11.2025 00:42





Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу заявил, что ряд европейских государств обсуждает предложения к "мирному плану", подготовленному США. Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NRK.



Стёре, который сейчас участвует в саммите "Группы двадцати" в Южной Африке, сказал, что европейские страны, участвующие в саммите, выступят с европейским предложением по "плану мира" Трампа для Украины.



"Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины", – сказал норвежский премьер.



Он добавил, что "мирный план" все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.



"Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", – сказал Стьоре.



Ранее о подготовке альтернативного предложения "плана мира" европейскими государствами сообщалось в СМИ.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала встречу европейских государств по ситуации в Украине на полях саммита G20.



Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье «ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





