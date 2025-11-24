Мелия не будет сотрудничать с Саакашвили из-за «клеветы»

24.11.2025 21:03





Ника Мелия, один из лидеров коалиции «За перемены», предположительно, прокомментировал публикацию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в соцсети на собственном судебном процессе.



Оппозиционный политик заявил, что не может сотрудничать с Саакашвили из-за «клеветнических обвинений».



«Мы должны планировать долгосрочную борьбу, чтобы победить в краткосрочной перспективе. К сожалению, на протяжении многих лет мы поступали наоборот — чтобы не навредить нашим ближним. Мы покончим с этой несправедливостью, если скажем, что борьба и сопротивление будут бескомпромиссными, но когда прозвучит финальный аккорд, через 8 месяцев, 9 или 1 год, этого никто не знает.



Координация между группами очень важна, но несколько недель назад один из оппозиционных политиков, в том числе и меня, назвал продавшимся Иванишвили и сторговавшимся с ним.



С моей стороны, невозможно сотрудничать с политиком, который обвиняет тебя в сделке с Иванишвили — с тем Иванишвили, которого я называю проводником интересов российского режима.



Когда он бросает такое клеветническое обвинение и где-то позднее (в тексте — ред.) говорит, что, несмотря ни на что, мы должны жить дружно, — моя личная позиция такова, что вы никогда не увидите меня в одном помещении с такими людьми.



Вы знаете, у меня есть много конкретных фактов, которые я могу рассказать о периоде 2021-2023 годов. Я рад, что подавляющее большинство его партии не разделило его позицию,<…>.



Меня, Нику Мелия, вы никогда не увидите даже на одном гектаре с этим обвинителем — в одном пространстве, в одной физической среде», — заявил оппозиционер на своем судебном процессе.



Отметим, в посте, опубликованном 3 ноября, Михаил Саакашвили рассказал о политиках, покинувших его партию «Национальное движение», и о некоторых финансовых интересах некоторых оппозиционных политиков, подразумевая Нику Гварамия, Нику Мелия, Нику Гилаури.





