Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 32 иностранных граждан
25.11.2025 11:00
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, выдворили из страны 32 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.
По сообщению ведомства, в результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни, из страны были выдворены 32 гражданина — Турции, Индии, Ирана, Пакистана, России, Камеруна, Китая и Нигерии.
«В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам был назначен запрет на въезд в страну.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения», — говорится в распространённой информации МВД.
