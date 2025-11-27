Кобахидзе встретился с новым послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя

27.11.2025 14:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Государства Израиль в Грузии, Валидом Абу Хайя.



На ознакомительной встрече глава правительства поздравил посла с началом дипломатической миссии и пожелал ему успехов.



На встрече был подчёркнут многовековой характер дружбы и тесного партнёрства между Грузией и Израилем. Были рассмотрены возможности дальнейшего углубления отношений в различных сферах. Обсуждалось укрепление торгово-экономических связей и важность существующего сотрудничества в области туризма.



Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Глава правительства подчеркнул важность обеспечения долгосрочного мира и стабильности.





