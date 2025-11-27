Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с новым послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя


27.11.2025   14:12


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Государства Израиль в Грузии, Валидом Абу Хайя.

На ознакомительной встрече глава правительства поздравил посла с началом дипломатической миссии и пожелал ему успехов.

На встрече был подчёркнут многовековой характер дружбы и тесного партнёрства между Грузией и Израилем. Были рассмотрены возможности дальнейшего углубления отношений в различных сферах. Обсуждалось укрепление торгово-экономических связей и важность существующего сотрудничества в области туризма.

Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Глава правительства подчеркнул важность обеспечения долгосрочного мира и стабильности.


