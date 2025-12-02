Зурабишвили обратилась в международные организации с призывом изучить возможность применения в Грузии «камита»

02.12.2025 20:20





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, обратилась к ведущим представителям международных организаций — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, OPCW), ООН и Совета Европы по правам человека — с просьбой изучить возможность применения химического оружия во время митингов в ноябре–декабре 2024 года в Грузии.



Зурабишвили в письме обратилась к:



послу Фернандо Арасу — гендиректору ОЗХО;

Фолькеру Терку — Верховному комиссару ООН по правам человека;

Майклу О’Флаэрти — комиссару Совета Европы по правам человека.



Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





