Тбилиси занимает 320-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира - Numbeo

02.12.2025 21:47





За месяц грузинская столица опустилась сразу на 18 строчек рейтинга с 302-й до 320-й. Об этом говорится в Индексе международной платформы анализа цен Numbeo.



По стоимости Тбилиси всё ещё опережает Баку (352-е место), Минск (349-е место) и Киев (353-е место) и уступает Москве (240-е место) и Санкт-Петербургу (275-е место).



При этом жизнь в столице Грузии дешевле, чем в соседних Ереване (271-е место) и Стамбуле (258-е место), а также популярного для релокации Белграда (246-е место).



По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые месячные расходы для семьи из 4-х человек они составляют 6 206 лари без учёта съёма жилья, а одному человеку в среднем нужно 1 684 лари без аренды.



В Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 281 лари, в Стамбуле — 7 287 лари, а в Белграде — 7 215 лари. Один человек в Ереване тратит 2 001 лари, в Стамбуле — 1 952 лари, в Белграде — 2 082 лари.



Стоимость жизни в столице Армении выше на 18,1%, чем в Тбилиси, а аренда жилья в среднем дороже на 2,4%. Стамбул опережает столицу Грузии на 22,2% по стоимости жизни и на 31,8% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 29,7%, а аренда на 29,1%.





