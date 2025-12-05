США отложили санкции против сети АЗС российского «Лукойла» за рубежом

Министерство финансов США в четверг продлило действие генеральной лицензии, которая освобождает от санкций сеть автозаправочных станций российской компании "Лукойл" за рубежом.



Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.



Министерство финансов США заявило, что продлило разрешение, чтобы "смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, которые стремятся осуществлять обычные операции" с розничными АЗС "Лукойла".



Генеральная лицензия предусматривает, что они освобождены от санкций до конца апреля 2026 года.



"Лукойл" имеет доли в европейских нефтеперерабатывающих заводах, значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана, а также автозаправочные станции в разных странах – от США до Бельгии и Румынии.



Санкции США против "Лукойла" и другой российской нефтяной компании «Роснефть" вступили в силу с 21 ноября.



Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".





