Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии считает, что закрыл тему о применении запрещенных химических веществах


07.12.2025   11:11


Очевидно, что целью гибридного насилия против Грузии было пошатнуть стабильность и государственность нашей страны, вызвать волнения в обществе посредством надуманных тем и в результате нанести ущерб национальным интересам Грузии, разжигая очередное противостояние - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.

«Таким образом, поскольку в части использования т.н. «камита» и других запрещённых веществ нечего выяснять и расследовать, в этом плане следственные действия полностью исчерпаны, и тема закрыта. Что касается самой важной части текущего расследования – помощи со стороны конкретных лиц во враждебной деятельности иностранной организации, - в этом направлении будут продолжены интенсивные следственные действия. Все лица или группа лиц, в отношении которых соберётся достаточная совокупность доказательств и подтвердится, что их целенаправленные действия грубо вредили национальным интересам Грузии, международному имиджу и репутации и их действия были направлены на нарушение государственных интересов, будут наказаны по всей строгости закона.

В заключение я хотел бы поблагодарить Службу государственной безопасности Грузии и ее руководителя, которые обеспечили скорейшее расследование вопросов, поднятых в репортаже, полном лжи. Очевидно, что целью гибридного насилия против Грузии было пошатнуть стабильность и государственность нашей страны, вызвать волнения в обществе посредством надуманных тем и в результате нанести ущерб национальным интересам Грузии, разжигая очередное противостояние. С полной ответственностью заявляем, что грузинское государство, правительство Грузии и Служба государственной безопасности, которая отвечает за безопасность нашей страны, политическую стабильность и защиту интересов общества, не допустят, чтобы иностранные спецслужбы и их местная агентура получили возможность создать угрозу государственности Грузии и нанести ущерб государственным интересам», - заявил премьер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна