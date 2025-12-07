Премьер-министр Грузии считает, что закрыл тему о применении запрещенных химических веществах

Очевидно, что целью гибридного насилия против Грузии было пошатнуть стабильность и государственность нашей страны, вызвать волнения в обществе посредством надуманных тем и в результате нанести ущерб национальным интересам Грузии, разжигая очередное противостояние - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



«Таким образом, поскольку в части использования т.н. «камита» и других запрещённых веществ нечего выяснять и расследовать, в этом плане следственные действия полностью исчерпаны, и тема закрыта. Что касается самой важной части текущего расследования – помощи со стороны конкретных лиц во враждебной деятельности иностранной организации, - в этом направлении будут продолжены интенсивные следственные действия. Все лица или группа лиц, в отношении которых соберётся достаточная совокупность доказательств и подтвердится, что их целенаправленные действия грубо вредили национальным интересам Грузии, международному имиджу и репутации и их действия были направлены на нарушение государственных интересов, будут наказаны по всей строгости закона.



В заключение я хотел бы поблагодарить Службу государственной безопасности Грузии и ее руководителя, которые обеспечили скорейшее расследование вопросов, поднятых в репортаже, полном лжи. Очевидно, что целью гибридного насилия против Грузии было пошатнуть стабильность и государственность нашей страны, вызвать волнения в обществе посредством надуманных тем и в результате нанести ущерб национальным интересам Грузии, разжигая очередное противостояние. С полной ответственностью заявляем, что грузинское государство, правительство Грузии и Служба государственной безопасности, которая отвечает за безопасность нашей страны, политическую стабильность и защиту интересов общества, не допустят, чтобы иностранные спецслужбы и их местная агентура получили возможность создать угрозу государственности Грузии и нанести ущерб государственным интересам», - заявил премьер.





