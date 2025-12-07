В Армении арестован четвертый высокопоставленный представитель духовенства

На фоне обострения конфликта между Армянской апостольской церковью и правительством армянские власти арестовали четвертого высокопоставленного священнослужителя — архиепископа Аршака Хачатряна. Его обвиняют в том, что он организовал подкладку наркотиков в рюкзак одного из участников протеста 2018 года против католикоса Гарегина II.



5 декабря Хачатрян был помещен под стражу на два месяца до суда.



Он был задержан накануне Службой национальной безопасности Армении (СНБ) при выходе из здания Следственного комитета, куда его вызвали для допроса по поводу утечки видео, на котором якобы запечатлен интимный момент с его участием.



Адвокат Хачатряна Арсен Бабаян предположил, что допрос послужил предлогом для ареста, утверждая, что дополнительный раунд допроса не имел реальной цели, и описывая заданные вопросы как «абсурдные и бессмысленные».



По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по факту незаконной продажи наркотиков группой лиц, действовавших по предварительному сговору, в общественном месте.



«Мы никогда не слышали ничего более абсурдного», — сказал Бабаян в прямом эфире Facebook.



Однако он отметил противоречие между инкриминируемыми действиями и предъявленными обвинениями. Хачатрян обвиняется в том, что с помощью одного из своих подчиненных подложил наркотики в рюкзак протестующего с целью дискредитировать участника акции. Бабаян указывает, что в уголовном деле речь идет о «продаже» наркотиков, а не о попытке дискредитировать демонстранта путем подлога ему наркотиков.



В свою очередь, Бабаян обвинил власти в попытке дискредитировать Хачатряна, выдвинув против него эти обвинения по политическим мотивам. Он также указал на хронологию инцидента, который произошел в 2018 году.



По словам Бабаяна, тогда «некоторые люди» высказали подозрение, что наркотики, найденные в рюкзаке, могли быть подложены Хачатряном.



Далее Бабаян сказал, что «последние действия» по делу были предприняты в июле 2025 года, не предоставив дополнительных подробностей. 4 декабря была сформирована следственная группа, которая возбудила уголовное дело против Хачатряна, после чего он был арестован.



«Эта хронология сама по себе является доказательством того, когда был отдан политический приказ. Когда политические власти отдали приказ о политическом преследовании архиепископа Аршака из-за его взглядов и заявлений», — сказал Бабаян.



Он поместил задержание Хачатряна в более широкий контекст действий правительства против Церкви, последний раунд которых возобновился в конце мая, когда власти обвинили Гарегина II в том, что он стал отцом ребенка, тем самым нарушив обет безбрачия и лишив себя права занимать должность главы Церкви.



Церковь «решительно осудила» арест в пятницу, назвав обвинения «сфабрикованными и безосновательными» и потребовала «немедленного прекращения» преследования Хачатряна и других заключенных священнослужителей.



«Эта акция является проявлением репрессий, развязанных в последнее время против Церкви, и продолжением политически мотивированного преследования духовенства», — говорится в заявлении.



Ранее на этой неделе премьер-министр Никол Пашинян прямо обвинил Гарегина II в том, что он является иностранным агентом и «подчиняется высокопоставленному офицеру иностранной спецслужбы».



В конце ноября 10 высокопоставленных священников выступили с заявлением, в котором выразили надежду, что Гарегин II «добровольно уйдет в отставку».



Это заявление было сделано вскоре после их беспрецедентной встречи с Пашиняном, которая состоялась на фоне эскалации напряженности в связи с противоречивым заявлением, распространенным проправительственными СМИ, в котором Гарегин II обвинялся в попытке замять скандал, связанный с утечкой интимного видео, в котором якобы фигурировал архиепископ Хачатрян.



4 декабря 27 высокопоставленных священнослужителей выразили свою «безусловную лояльность» Гарегину II. В заявлении также отмечалось, что «любая попытка решить внутрицерковные вопросы с помощью политического вмешательства является неприемлемой и опасной».





