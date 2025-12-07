МУС отказался аннулировать ордер на арест Путина в случае амнистии по мирному договору Трампа

07.12.2025 21:35





Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина и еще пяти высокопоставленных представителей РФ, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже в случае объявления всеобщей амнистии, пункт о которой содержался в проекте мирного договора Вашингтона по Украине. Об этом, как сообщает Reuters, в пятницу сообщили в МУС. Для приостановки действия выданных судом ордеров потребуется отдельная резолюция Совбеза ООН, уточнили там.



«Если будет достигнуто мирное соглашение, которое затем позволит Совету Безопасности попросить нас отложить расследование, то это … вопрос политического процесса для Совбеза. Но что касается нас… в конечном счете, это не помешает отправлению правосудия», — сообщила в пятницу зампрокурора МУС Нажат Шамим Хан, сославшись на основополагающий для организации Римский статут.



В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина за ряд международных преступлений, включая предполагаемые депортацию и похищения детей с оккупированных территорий Украины. Вместе с президентом ордер на арест выписали на детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову. Также МУС объявил в розыск экс-министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые подозреваются в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности.



Как отметил другой зампрокурора Маме Мандиае Ньанга, помимо упомянутого положения о порядке действий Совбеза «мы обязаны соблюдать наш устав, который не учитывает некоторые из этих политических договоренностей».



В ноябре СМИ опубликовали первый вариант мирного предложения США из 28 пунктов. Один из пунктов плана предусматривал, что «все стороны, участвовавшие в конфликте, получат полную амнистию за свои действия во время войны». Впрочем, на прошлой неделе источники ABC News сообщали, что из сокращенного проекта мира США, который был переработан в ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве, исключили пункт об амнистии для РФ за военные преступления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





