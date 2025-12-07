С 1 января вводится новый штраф для владельцев домашних животных

07.12.2025 22:58





С 1 января 2026 года вступает в силу закон «О домашних питомцах», который вводит штрафы для владельцев животных, выгуливающих их без поводка или намордника.



Согласно новым правилам, владельцу собаки или другого питомца, выгуливаемого без контроля, будет назначен штраф в размере 150 лари.



Закон направлен на повышение безопасности в общественных местах и обязанность каждого владельца обеспечить ответственное обращение со своим животным.





