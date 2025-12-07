Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 1 января вводится новый штраф для владельцев домашних животных


07.12.2025   22:58


С 1 января 2026 года вступает в силу закон «О домашних питомцах», который вводит штрафы для владельцев животных, выгуливающих их без поводка или намордника.

Согласно новым правилам, владельцу собаки или другого питомца, выгуливаемого без контроля, будет назначен штраф в размере 150 лари.

Закон направлен на повышение безопасности в общественных местах и обязанность каждого владельца обеспечить ответственное обращение со своим животным.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна