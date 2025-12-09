|
|
|
Урсула фон дер Ляйен: Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе
09.12.2025 09:42
В то время, когда проходят мирные переговоры, Евросоюз неизменно поддерживает Украину. Наши предложения по финансированию представлены на рассмотрение, цель – сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров, - указанное заявление после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы еще раз засвидетельствовали президенту Владимиру Зеленскому, что Евросоюз остается неизменным и верным своим принципам.
Мы должны уважать суверенитет Украины. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе, как первая линия обороны нашего союза», - пишет президент Еврокомиссии.
По ее словам, указанные приоритеты были рассмотрены и на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Указанные приоритеты были в центре наших переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Европа продолжит вносить свой вклад в любые попытки установления справедливого и устойчивого мира для Украины», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна