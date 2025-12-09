В Баку состоялся азербайджано-грузинский медиа-форум с участием проправительственных деятелей обеих стран

5 декабря в Баку состоялся азербайджано-грузинский медиа-форум, на котором собрались проправительственные медиа-деятели и ученые из обеих стран. В ходе форума грузинские и азербайджанские участники заявили о намерении продолжать сотрудничество между двумя странами, раскритиковали распространение так называемых фейковых новостей о регионе и призвали к повышению медиаграмотности.



Форум был организован Агентством по развитию СМИ Азербайджана, в нем приняли участие более 40 человек из обеих стран. Хотя среди участников были некоторые ученые, представителей независимых СМИ ни из Грузии, ни из Азербайджана не было.



Грузинские участники в основном придерживались проправительственной линии, а несколько человек сослались на недавнее расследование BBC, в котором утверждалось, что в декабре 2024 года грузинская полиция распылила на протестующих химическое вещество камит, использовавшееся в Первой мировой войне.



Гия Абашидзе из известного проправительственного СМИ POSTV заявил, что это расследование является типичным примером распространения «гибридных атак и фейковых новостей» против Грузии.



«Для защиты от таких гибридных атак необходимо сотрудничество и обмен опытом между СМИ, политиками и экспертами обеих стран», — сказал Абашидзе.



Иоанне Шаишмелашвили, ведущий программы «Eucrocracy–Former Europe» на POSTV, также упомянул расследование BBC, назвав его «абсурдным» и «предметом насмешек».



Шаишмелашвили также обвинил BBC в распространении дезинформации об Азербайджане.



Отдельно он охарактеризовал APA, одно из ведущих проправительственных СМИ в Азербайджане, как заслуживающее доверия, добавив, что СМИ играют важную роль в укреплении связей между Грузией и Азербайджаном.



«Очень важно, чтобы существовали законы или какие-то правила, чтобы все знали: если речь идет не о личной интерпретации журналиста или ведущего, а о негативной информации, направленной на эскалацию ситуации внутри страны или между Грузией и Азербайджаном, то здесь должны действовать определенные правила», – сказал Шаишмелашвили.



Форум прошел в то время, когда обе страны усилили репрессии в отношении независимых СМИ, причем Азербайджан был особо выделен как один из самых вопиющих нарушителей свободы СМИ.



В ноябре организация «Репортеры без границ» (RSF) назвала президента Азербайджана Ильхама Алиева одним из 34 «хищников свободы прессы» за его роль в подавлении свободы прессы в Азербайджане.



«При президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан превратился в медийную пустыню. Все критические голоса заглушены, независимые СМИ закрыты или поставлены под контроль государства, а закон о СМИ 2022 года институционализировал цензуру», — написала RSF.



С конца 2023 года десятки независимых азербайджанских журналистов были арестованы, часто по обвинению в контрабанде.



В то же время Азербайджан аннулировал аккредитацию многочисленных международных СМИ, включая «Голос Америки», Bloomberg и BBC, офисы которой также были закрыты.



В отчете RSF миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта», также назван «хищником свободы прессы», при этом подчеркивается, что он «продолжает оставаться центром, вокруг которого концентрируется власть в Грузии, несмотря на его официальный уход из политической жизни».



«Его бизнес-империя гарантирует ему решающее влияние, поскольку несколько коммерческих телеканалов, в том числе Imedi TV и Rustavi 2, транслируют мнения в пользу партии «Грузинская мечта», которую он основал», — пишет RSF.



Они сослались на снижение плюрализма в Грузии под его влиянием, а также на клевету и преследование журналистов со стороны правительства, в дополнение к насильственным нападениям на представителей СМИ, которые остаются «безнаказанными».



Кроме того, они сослались на вынесенный в Грузии двухлетний приговор медиа-менеджеру Мзии Амаглобели и на саботаж присоединения Грузии к ЕС из-за несоблюдения свободы прессы.



Грузия заняла 114-е место в рейтинге свободы прессы RSF 2025 года, а Азербайджан – 167-е из 180.



