Парламент ускорит внесение изменений в реформу образования

09.12.2025 11:50





Парламент в ускоренном порядке рассмотрит изменения, подготовленные в рамках образовательной реформы. Законодательные изменения были представлены на сегодняшнем заседании Бюро.



Изменения вносятся в пять законов. Поправки предусматривают, что в законах больше не будут определены существующие модели финансирования, включая государственные учебные гранты и программное финансирование.



Из законодательства изымаются все нормы, касающиеся государственных учебных грантов и магистерских грантов. Также законом устанавливается, что обучение в высших учебных заведениях, основанных правительством, будет полностью финансироваться государством — в соответствии с правилами и условиями финансирования, утверждёнными правительством.



Согласно проекту закона, правительство, по представлению Министерства образования, науки и молодёжи, ежегодно будет утверждать количество студентов, которых можно принять в высшие учебные заведения, основанные государством, как по результатам единых национальных/магистерских экзаменов, так и без их прохождения — как в целом по университету, так и по конкретным образовательным программам (куррикулумам).



Правительство утвердит правила и условия финансирования высших учебных заведений, основанных государством. Кроме того, согласно проекту, правительство по представлению Министерства определит перечень образовательных программ (куррикулумов), реализация которых будет разрешена университетам. В университетской системе, за исключением отдельных специальностей, внедряется модель 3+1+1, где три года отводятся на бакалавриат, а один год — на магистратуру.



Согласно изменениям, образовательная программа бакалавриата в рамках академического высшего образования должна включать не менее 180 кредитов, образовательная программа магистратуры — не менее 60 кредитов. Продолжительность образовательной программы докторантуры составит не менее трёх лет, и её учебный компонент также должен включать кредиты.







