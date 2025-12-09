Минобразования: для студентов и бакалавриат, и магистратура в госвузах Грузии будут бесплатными

Студенты, обучающиеся в госвузах Грузии, будут получать бесплатное образование как на ступени высшего образования — степени бакалавриата, так и на степени магистратуры.



Соответствующие поправки предусмотрены пакетом поправок «О высшем образовании», который был представлен депутатам на заседании комитета по спорту заместителем министра образования, науки и молодежи Грузии Звиадом Габисония.



«В направлении высшего образования обучение становится бесплатным. Это подразумевает модель полного финансирования государственных университетов.



Вместо существующей грантовой модели будет введена замена части полного финансирования государством.



То есть студенты, которые будут приняты в высшие учебные заведения государства по квотному принципу, получат возможность обучаться на уровнях бакалавриата и магистратуры совершенно бесплатно», — сказал Габисония.



