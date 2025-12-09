Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ti Georgia: Грузия расхищается, она является клептократическим государством


09.12.2025   13:03


По состоянию на конец 2025 года, положение в стране с точки зрения коррупции вызывает особую обеспокоенность. Однозначно можно сказать, что Грузия расхищается, она является клептократическим государством,- об этом говорится в заявлении НПО «Международная прозрачность - Грузия», приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.

Согласно заявлению, для того, чтобы Грузия смогла вести эффективную борьбу с коррупцией, в ней должно быть восстановлено демократическое устройство и начат реальный процесс строительства независимых институций.

„9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В таких странах единственной целью и мотивацией правящей элиты является личное обогащение, осуществляемое путем ограбления граждан и самого государства. А ресурсы, накопленные путем коррупции, со своей стороны, расходуются на сохранение власти.

Правление Бидзины Иванишвили, стоящего во главе захваченного государства, опирается на включенную в коррупцию определенную группу людей, которой он дает возможность обогатиться путем коррупции, а затем использует для подчинения государственных институтов и сохранения собственной власти.

Соответственно, в дальнейшем следует ожидать роста коррупции и наносимого ей ущерба.

Вызовы с точки зрения коррупции выглядят следующим образом:

Процесс захвата государства завершен – нет ни одного независимого государственного органа, который смог бы открыто говорить о коррупции и осуществлять реальные действия по борьбе с ней.

Формируется клептократия – количество, содержание задокументированных случаев элитарной коррупции и личности фигурантов указывают на системный характер высокого уровня коррупции.

Ведется показательная борьба с коррупцией – следственные органы служат внутреннему противостоянию и разборкам внутри правящей партии, в то время как тысячи задокументированных случаев элитарной коррупции по-прежнему лежат на полках.

Упраздняется Антикоррупционное бюро – ведомство, созданное с целью превенции коррупции всего каких-то три года назад, которое вместо борьбы с коррупцией стало механизмом репрессий против неправительственного сектора. Сейчас же оно упраздняется и оставляет ухудшившееся положение по всем основным направлениям антикоррупционной функции: мониторинг деклараций по имущественному состоянию должностных лиц, мониторинг политических финансов, разработка национальной антикоррупционной стратегии, вовлеченность в международные антикоррупционные платформы, защиты уличителей, контроль несовместимости интересов.

Игнорируются международные обязательства и рекомендации по борьбе с коррупцией

для того, чтобы Грузия смогла вести эффективную борьбу с коррупцией, в ней должно быть восстановлено демократическое устройство и начат реальный процесс строительства независимых институций. «Международная прозрачность - Грузия» продолжает работу для достижения указанной цели»,- говорится в заявлении.


