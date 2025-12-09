Кобахидзе: Главным приоритетом для нас является развитие экономики

09.12.2025 17:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главным приоритетом для страны является развитие экономики, поскольку это означает улучшение социального положения населения и дальнейшее укрепление позиций Грузии во внешней политике.



По словам главы правительства, особое усилие направлено на привлечение инвестиций, и объём прямых иностранных инвестиций со следующего года ещё больше увеличится.



«Экономика развивается быстрыми темпами. В этом году нам также удалось сохранить этот темп. За последние четыре года средний показатель роста составлял 9,8%, а за первые десять месяцев текущего года — 7,6%. Рост прямых иностранных инвестиций также отражает эту тенденцию. Для нас главный приоритет — развитие экономики, потому что это означает улучшение социального положения нашего населения. Это также означает дальнейшее укрепление наших позиций во внешней политике. Поэтому власти делают особый акцент именно на развитии экономики. У нас прилагаются особые усилия в направлении инвестиций, и со следующего года объём прямых иностранных инвестиций ещё больше возрастёт. Только за счёт одной компании мы ожидаем поступления инвестиций в размере 6,6 млрд долларов. Тенденция хорошая: мы сохранили высокий темп роста и в последующие годы также ожидаем его сохранения. Прогноз Международного валютного фонда — это средний рост в размере 5,1% в ближайшие годы, однако мы надеемся, что, как и в прошлом, сумеем превзойти этот прогноз», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





