Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Главным приоритетом для нас является развитие экономики


09.12.2025   17:48


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главным приоритетом для страны является развитие экономики, поскольку это означает улучшение социального положения населения и дальнейшее укрепление позиций Грузии во внешней политике.

По словам главы правительства, особое усилие направлено на привлечение инвестиций, и объём прямых иностранных инвестиций со следующего года ещё больше увеличится.

«Экономика развивается быстрыми темпами. В этом году нам также удалось сохранить этот темп. За последние четыре года средний показатель роста составлял 9,8%, а за первые десять месяцев текущего года — 7,6%. Рост прямых иностранных инвестиций также отражает эту тенденцию. Для нас главный приоритет — развитие экономики, потому что это означает улучшение социального положения нашего населения. Это также означает дальнейшее укрепление наших позиций во внешней политике. Поэтому власти делают особый акцент именно на развитии экономики. У нас прилагаются особые усилия в направлении инвестиций, и со следующего года объём прямых иностранных инвестиций ещё больше возрастёт. Только за счёт одной компании мы ожидаем поступления инвестиций в размере 6,6 млрд долларов. Тенденция хорошая: мы сохранили высокий темп роста и в последующие годы также ожидаем его сохранения. Прогноз Международного валютного фонда — это средний рост в размере 5,1% в ближайшие годы, однако мы надеемся, что, как и в прошлом, сумеем превзойти этот прогноз», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна