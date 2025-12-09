Кобахидзе: Великобритания должна извиниться за ложный сюжет ВВС

Премьер-министр Ирaклий Кобахидзе заявил журналистам, что Великобритания должна извиниться за тот лживый сюжет, который был распространён, и что Грузия намерена обратиться к британскому регулирующему органу, а затем — при необходимости — в суды.



По словам главы правительства, будут использованы все юридические механизмы, чтобы заставить BBC принести извинения за распространённую ложь.



«Я считаю, что Великобритания должна извиниться за фальсификацию, допущенную общественным вещателем. Это первое, что Великобритании следует сделать, поскольку BBC — общественный вещатель, который напрямую финансируется публичными каналами. Соответственно, первое, что должна сделать Великобритания, — это извиниться за тот ложный сюжет, который они распространили. Вы видели абсолютно искусственную попытку создать скандал, основанный на фальсификации.



Что касается расследования — оно закрыто. Мы открыто и публично заявили, что любой международный субъект может запросить у нас информацию по поводу этого расследования — мы предоставим полную информацию всем.



Что касается использования конкретной жидкости, об этом уже подробно сказано. Использовались те вещества, которые были упомянуты на брифинге Службы государственной безопасности. Это касается абсолютно всех случаев применения водяной струи. Соответственно, всё предельно ясно, любой международный субъект может запросить информацию — мы полностью готовы к прозрачности. Что касается обращений — пятеро обратились с лёгкой интоксикацией, и они были выписаны уже на следующий день.







