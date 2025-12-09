Кобахидзе: 150 человек пытаются навязать свою волю 4 миллионам

Премьер-министр заявил журналистам, что у грузинского народа и грузинского общества есть протест именно против того, что 150 человек пытаются навязать свою волю 4 миллионам.



Отвечая на вопрос об акции 4 октября, глава правительства отметил, что конкретные люди участвовали в «акции по свержению» и лишь после провала этого плана дистанцировались от её организаторов.



«Это была открытая попытка свержения, именно так называлась акция, проведённая 4 октября. В акции по свержению участвовали представители трёх политических партий, экс-президент Саломе Зурабишвили и другие. Эти люди напрямую приняли участие в акции по свержению и только тогда дистанцировались от её организаторов, когда план провалился. Общество всё увидело, и, исходя из этого, конечно, общественного доверия эти люди не имеют. Выход 150 человек — это не протест, это не протест грузинского народа и общества. У грузинского народа и общества есть протест именно против того, что 150 человек пытаются навязать свою волю 4 миллионам, — против этого у грузинского народа и есть протест», — заявил премьер-министр.







