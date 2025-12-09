Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бывший депутат от «Грузинской мечты» избран членом Комиссии по коммуникациям


09.12.2025   19:23


Бывший депутат парламента Грузии от «Грузинской мечты» Гога Гулордава избран членом Комиссии по коммуникациям. Его назначение на новую должность поддержали 77 депутатов. На членство в Комиссии также претендовали ещё двое человек:

бывший директор Аджарского телевидения Владимир Татишвили (19 голосов «за»);
основатель и директор ООО «Первели» и «Медиахаб Сейлсхаус» Илия Микелайшвили (36 голосов «за»).
Гига Гулордава, который в 2016–2020 годах представлял «Грузинскую мечту» в парламенте девятого созыва, с 1 июня 2025 года работает директором внутреннего аудита в государственной компании «Электросистема Грузии». Одновременно (с 1 августа 2023 года) он является сотрудником Службы финансового мониторинга и аудита телеканала «Имеди».

Членство в Комиссии – одна из наиболее высокооплачиваемых должностей в Грузии: члены ежегодно зарабатывают около 200 000 лари.

Гулордава с января 2026 года сменит в Комиссии миллионера Кахи Бекаури, который занимает должность члена комиссии с 2014 года.

Кахи Бекаури стал членом Комиссии по коммуникациям после прихода к власти «Грузинской мечты». До этого он был директором «9 канала» —телеканала принадлежавшего семье основателя партии власти Бидзины Иванишвили.


