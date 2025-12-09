Бывший депутат от «Грузинской мечты» избран членом Комиссии по коммуникациям

09.12.2025 19:23





Бывший депутат парламента Грузии от «Грузинской мечты» Гога Гулордава избран членом Комиссии по коммуникациям. Его назначение на новую должность поддержали 77 депутатов. На членство в Комиссии также претендовали ещё двое человек:



бывший директор Аджарского телевидения Владимир Татишвили (19 голосов «за»);

основатель и директор ООО «Первели» и «Медиахаб Сейлсхаус» Илия Микелайшвили (36 голосов «за»).

Гига Гулордава, который в 2016–2020 годах представлял «Грузинскую мечту» в парламенте девятого созыва, с 1 июня 2025 года работает директором внутреннего аудита в государственной компании «Электросистема Грузии». Одновременно (с 1 августа 2023 года) он является сотрудником Службы финансового мониторинга и аудита телеканала «Имеди».



Членство в Комиссии – одна из наиболее высокооплачиваемых должностей в Грузии: члены ежегодно зарабатывают около 200 000 лари.



Гулордава с января 2026 года сменит в Комиссии миллионера Кахи Бекаури, который занимает должность члена комиссии с 2014 года.



Кахи Бекаури стал членом Комиссии по коммуникациям после прихода к власти «Грузинской мечты». До этого он был директором «9 канала» —телеканала принадлежавшего семье основателя партии власти Бидзины Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





