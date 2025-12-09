АМЮГ: «Ограничение протестов в Грузии в местах, где нет дорожного движения, нарушает свободу собраний»

«Введение ограничений на митинги в местах, где не проезжают автомобили, совершенно неприемлемо. Это, по сути, криминализация свободы выражения мнений и собраний — это будет иметь крайне сдерживающий эффект, и цель [новых законодательных поправок] ясна», — заявила Нона Курдованидзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии.



Как пояснила Курдованидзе, изменения, предусмотренные новым законопроектом, противоречат конституции Грузии.



Новые поправки предусматривают необходимость предварительного уведомления МВД Грузии, если собрание или демонстрация проводятся в местах, где проходят люди или транспорт, или собрание или демонстрация создают препятствия движению транспорта или людей. Уведомление об организации и проведении собрания или демонстрации должно быть подано в департамент патрульной полиции МВД не позднее чем за пять дней до каждого собрания или демонстрации.



«Если участники собрания не согласятся провести собрание или демонстрацию в месте, предложенном МВД, они будут подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток, а в случае рецидива — уголовной ответственности, а именно лишению свободы на срок до одного года», — заявил на брифинге депутат от «Грузинской мечты» Иракли Кирцхалиа.





Что касается поправки, которая устанавливает обязательность предварительного уведомления МВД о проведении демонстрации в месте, доступном для свободного передвижения людей, то, по словам Курдованидзе, это подразумевает необходимость получения разрешения на проведение митинга, что делает невозможным проведение стихийных собраний.



Мнение об ограничении протестов в Грузии. Нона Курдованидзе, Ассоциация молодых юристов Грузии

Нона Курдованидзе: «В местах, где не ездят автомобили, введение подобных ограничений совершенно неприемлемо и нарушает конституцию. Это, по сути, криминализация свободы слова и собраний. Это будет иметь крайне негативный эффект, и цель [новых поправок] ясна.



Это продолжение уже введенных законодательных изменений. Особенно серьезными они стали в последние годы. В 2024–2025 годах был внесен ряд изменений в закон «О собраниях и манифестациях» и УК Грузии, которые по сути ликвидируют возможность свободного проведения гражданами собраний.



Что могут сделать граждане в этом случае? <…> Возможно, что принятые парламентом нормы будут оспорены в Конституционном суде. Однако, к сожалению, ожидания того, что Конституционный суд может сыграть какую-либо положительную роль, учитывая текущие обстоятельства, могут быть завышены.





Утверждается, что [необходимость предупреждать МВД о митинге] носит якобы уведомительный характер, но, учитывая содержание [законопроекта] и его ограничительный тон, она равносильна получению предварительного разрешения [на протест]. А это запрещено как международными договорами, участницей которых является Грузия, так и конституцией Грузии.



Более того, Конституционный суд Грузии уже выносил решение по этим вопросам и постановил, что не могут быть установлены такие ограничения, которые делают невозможным стихийное выражение протеста гражданами. Но проведение собрания в стихийной форме фактически исключается новыми поправками».





