В Грузии усиливают контроль за вырубкой елок
15.12.2025 16:45
С приближением новогодних праздников соответствующие службы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточают контроль за заготовкой и транспортировкой хвойных растений. Об этом сообщает Национальное агентство лесного хозяйства.
Ведомство призывает население использовать на Новый год искусственные ёлки и воздержаться от повреждения и уничтожения хвойных растений в природе.
По словам главы Национального агентства лесного хозяйства Кахи Церцвадзе, в случае незаконной вырубки, транспортировки или реализации хвойных растений при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 2 000 лари. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Одновременно рассчитывается и ущерб, нанесённый окружающей среде.
Он отметил, что если размер экологического ущерба превышает 1 000 лари, в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело, которое предусматривает штраф либо лишение свободы сроком от 1 до 3 лет. В случае незаконной заготовки хвойных растений в крупном размере, когда ущерб превышает 3 000 лари, наказание может составить от 5 до 7 лет лишения свободы.
В Национальном агентстве лесного хозяйства также разъяснили, что законная заготовка хвойных деревьев и растений допускается в питомниках, на плантациях и на приусадебных участках. При реализации законно заготовленных деревьев обязательно наличие соответствующего документа, подтверждающего законное происхождение растения.
Если хвойное растение заготовлено на частном земельном участке или в искусственно созданном питомнике, для его транспортировки требуется справка о происхождении, которую выдает мэрия соответствующего муниципалитета.
