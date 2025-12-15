В Грузии усиливают контроль за вырубкой елок

15.12.2025 16:45





С приближением новогодних праздников соответствующие службы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточают контроль за заготовкой и транспортировкой хвойных растений. Об этом сообщает Национальное агентство лесного хозяйства.



Ведомство призывает население использовать на Новый год искусственные ёлки и воздержаться от повреждения и уничтожения хвойных растений в природе.



По словам главы Национального агентства лесного хозяйства Кахи Церцвадзе, в случае незаконной вырубки, транспортировки или реализации хвойных растений при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 2 000 лари. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Одновременно рассчитывается и ущерб, нанесённый окружающей среде.



Он отметил, что если размер экологического ущерба превышает 1 000 лари, в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело, которое предусматривает штраф либо лишение свободы сроком от 1 до 3 лет. В случае незаконной заготовки хвойных растений в крупном размере, когда ущерб превышает 3 000 лари, наказание может составить от 5 до 7 лет лишения свободы.



В Национальном агентстве лесного хозяйства также разъяснили, что законная заготовка хвойных деревьев и растений допускается в питомниках, на плантациях и на приусадебных участках. При реализации законно заготовленных деревьев обязательно наличие соответствующего документа, подтверждающего законное происхождение растения.



Если хвойное растение заготовлено на частном земельном участке или в искусственно созданном питомнике, для его транспортировки требуется справка о происхождении, которую выдает мэрия соответствующего муниципалитета.





