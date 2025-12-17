|
Британия дает Абрамовичу «последний шанс» передать Украине 2,5 млрд фунтов за продажу «Челси»
17.12.2025 20:23
Великобритания официально выдаст инструкции по переводу 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», на гуманитарные цели в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил британский премьер-министр Кир Стармер в выступлении перед Палатой общин, сообщает The Guardian.
Премьер-министр Великобритании заявил, что это последний шанс для Абрамовича перевести эти деньги Украине, иначе миллиардера ожидает судебный иск.
"Мое сообщение Абрамовичу таково: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", – заявил Кир Стармер в Палате общин.
Российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после вторжения России в Украину.
Абрамович получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине. Полученные от продажи клуба средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam.
Правительство Великобритании ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.
Как сообщалось, в марте тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи "Челси".
