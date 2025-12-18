В Euronews Georgia опровергли информацию о закрытии

Грузинская служба международного новостного канала Euronews Georgia ответила на распространенную в соцсетях информацию о её закрытии. Euronews Georgia не закрывается, заявил директор этого СМИ Джано Жвания:



«У нас действует франчайзинговое соглашение на следующие пять лет, и в настоящее время мы активно работаем над созданием контента для рождественских праздников».



Ранее информацию о возможном закрытии Euronews Georgia распространила журналистка Нино Джангирашвили, со ссылкой на сотрудников этого СМИ. В социальной сети Facebook она написала:



«Euronews Georgia закрывается в январе. По крайней мере, так сказали сотрудникам, которые остаются без работы. Я не знаю, в какой дозе этот канал внес вклад в общее пространства, в направлении свободы слова, я его не смотрела, но как минимум уверена, что он не мог прямо заниматься русской/«коцевской» пропагандой, потому что был частью международного Euronews».



Между тем, Джано Жвания заявляет:



«Мы просто планируем обновление формата в соответствии с подходом, который выбрал Euronews Global. За последние пять лет работы мы уже дважды обновляли наш формат:



— в 2020 году, от предварительного запуска до полноценного запуска;



— в 2024 году, от традиционного телевизионного формата к цифровому формату.



Сейчас мы снова работаем над улучшением нашего производства для следующего сезона», — сказал CEO Euronews Georgia Джано Жвания.





