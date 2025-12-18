|
|
|
В Euronews Georgia опровергли информацию о закрытии
18.12.2025 10:16
Грузинская служба международного новостного канала Euronews Georgia ответила на распространенную в соцсетях информацию о её закрытии. Euronews Georgia не закрывается, заявил директор этого СМИ Джано Жвания:
«У нас действует франчайзинговое соглашение на следующие пять лет, и в настоящее время мы активно работаем над созданием контента для рождественских праздников».
Ранее информацию о возможном закрытии Euronews Georgia распространила журналистка Нино Джангирашвили, со ссылкой на сотрудников этого СМИ. В социальной сети Facebook она написала:
«Euronews Georgia закрывается в январе. По крайней мере, так сказали сотрудникам, которые остаются без работы. Я не знаю, в какой дозе этот канал внес вклад в общее пространства, в направлении свободы слова, я его не смотрела, но как минимум уверена, что он не мог прямо заниматься русской/«коцевской» пропагандой, потому что был частью международного Euronews».
Между тем, Джано Жвания заявляет:
«Мы просто планируем обновление формата в соответствии с подходом, который выбрал Euronews Global. За последние пять лет работы мы уже дважды обновляли наш формат:
— в 2020 году, от предварительного запуска до полноценного запуска;
— в 2024 году, от традиционного телевизионного формата к цифровому формату.
Сейчас мы снова работаем над улучшением нашего производства для следующего сезона», — сказал CEO Euronews Georgia Джано Жвания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна