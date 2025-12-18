Откат демократии, дезинформация и анти-европейский нарратив – в Европарламенте обсудили Грузию

18.12.2025 10:18





«»Грузинская мечта» распространяет анти-европейский нарратив. Страна демонстрирует серьёзный демократический регресс», — заявила европарламентарий от Дании, председательствующей в Совете ЕС, Мари Бьерре на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где рассматривается вопрос Грузии.



«Год назад сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы защитить демократические ценности и сильные европейские устремления. Несмотря на политическое давление, запугивание и попытки ограничить для них публичное пространство, многие проявили невероятную стойкость. Европейский Союз, включая наш парламент, неоднократно выражал обеспокоенность демократическим откатом в Грузии.



Наши тревоги касаются ухудшения верховенства закона, политически мотивированных задержаний, давления на независимые СМИ и муниципальных выборов 2025 года. Мы обеспокоены целенаправленной дезинформацией и анти-европейским нарративом, который распространяют высокопоставленные представители грузинской власти.



Грузия отказалась участвовать в Парламентской ассамблее Евронеста, прошедшей в Ереване. Совет ЕС отметил, что такие действия не соответствуют поведению страны-кандидата. Грузия продемонстрировала серьёзный демократический откат, в том числе в исполнении 9 шагов, выполнение которых стало условием для получения статуса кандидата», — заявила евродепутат.



На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, главный докладчик по Грузии, евродепутат Раса Юкнявичене, также обратилась к Еврокомиссии и Евросовету с призывом провести независимое расследование возможного применения химических веществ против протестующих в Грузии.



«Ситуация ухудшается. Я хочу обратить ваше внимание на расследование BBC, которое устанавливает, что в 2024 году для подавления протеста было использовано химическое вещество. Это обязательно должно быть расследовано на международном уровне», — заявила она.



На пленарной сессии евродепутат Малгожата Гошевска заявила о необходимости введения санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«Я говорю как полька, которая всё ещё помнит запах слезоточивого газа, и как друг Грузии. Грузию грабят не танками, а мошенничеством. Кризис в Грузии – не политический, он криминальный. Режим использует химические вещества против студентов, которые держат флаги Европейского союза. Мы много раз призывали к освобождению Саакашвили, однако режим игнорирует все европейские резолюции. Почему? Потому что Саакашвили – личный враг Путина, и он до сих пор заключён, что является показателем лояльности Кремлю.



США уже приняли меры – они ввели санкции против Иванишвили, назвав его своими словами: россиянин, который установил власть в Грузии, чтобы уничтожить её суверенитет. Мы не можем быть партнёрами русского шпиона. Нужно действовать быстро, нужны санкции против Иванишвили, иначе мы увидим ещё большую агрессию», — заявила евродепутат.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





