Глава МИД встретилась со своим сербским коллегой Марко Джуричем


18.12.2025   17:35


В рамках официального визита в Республику Сербия министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи министры обсудили вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений между Грузией и Республикой Сербия, а также возможности углубления двустороннего диалога.

Стороны затронули перспективы заключения соглашения о свободной торговле, а также реализацию инвестиционных проектов в обеих странах и обмен опытом в этом направлении.

Министры вновь подтвердили твёрдую взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух государств в рамках международно признанных границ Грузии и Республики Сербия.

Также были отмечены существующие на пути евроинтеграции вызовы и необходимость дальнейшей работы в этом направлении.

Министр иностранных дел Грузии находится в Республике Сербия в рамках официального визита президента Грузии Михаила Кавелашвили.


