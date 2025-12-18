Глава МИД встретилась со своим сербским коллегой Марко Джуричем

В рамках официального визита в Республику Сербия министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим сербским коллегой Марко Джуричем.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи министры обсудили вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений между Грузией и Республикой Сербия, а также возможности углубления двустороннего диалога.



Стороны затронули перспективы заключения соглашения о свободной торговле, а также реализацию инвестиционных проектов в обеих странах и обмен опытом в этом направлении.



Министры вновь подтвердили твёрдую взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух государств в рамках международно признанных границ Грузии и Республики Сербия.



Также были отмечены существующие на пути евроинтеграции вызовы и необходимость дальнейшей работы в этом направлении.



Министр иностранных дел Грузии находится в Республике Сербия в рамках официального визита президента Грузии Михаила Кавелашвили.





