ЕС принял решение о выделении 90 млрд евро для Украины

Саммит Европейского союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.



Об этом завил президент Евросовета Антониу Кошта, а также немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает Европейская правда.



Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа", который долгое время обсуждали перед тем.



"Мы договорились. Утверждено решение предоставить Украине поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Мы взяли обязательство и выполнили его", – заявил Кошта.



Президент Евросовета не уточнил, о какой схеме финансирования идет речь, но по данным ЕП, утвержден вариант совместного заимствования, которое сделает Евросоюз. Это решение требовало утверждения по принципу единогласия.



Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут также на военные нужды Киева.



"Этих средств достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года. Это решающий сигнал для окончания войны, поскольку Путин пойдет на уступки только тогда, когда поймет, что его война не принесет ему выгоды", – заявил немецкий канцлер.



Ранее ЕвроПравда рассказывала, что Саммит ЕС зашел в тупик по репарационного займа, пришлось перейти к плану Б, который в конце концов сработал.



Президент Евросовета Антониу Кошта пообещал, что лидеры не уйдут с саммита без решения по деньгам для Украины.





