В Сенате призвали Трампа передать Украине все замороженные в США российские активы

19.12.2025 11:03





Группа сенаторов США от Республиканской партии обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой конфисковать замороженные на территории страны российские активы и направить их на помощь Украине.



Текст письма находится в распоряжении "Европейской правды".



Письмо подписали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роджер Викер, Джон Кеннеди и Рик Скотт.



"Обращаемся к Вам с призывом воспользоваться полномочиями, предоставленными Вам в соответствии с Законом о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев, и в координации с G7 и европейскими союзниками перечислить в Украину полную сумму российских суверенных активов, замороженных или обездвиженных в Соединенных Штатах", – говорится в письме.



Сенаторы пишут, что такой шаг позволит разблокировать решение об использовании "162 миллиардов долларов иммобилизованных российских суверенных активов в Европейском Союзе".



"После конфискации эти средства из Европы будут использованы для закупки оружия у американских производителей для поставок в Украину. Это выгодная сделка для Америки; она принесет заказы, которые помогут ускорить развитие нашей отечественной оборонной промышленности и обеспечить способность Украины защищать себя в ближайшем будущем", – объясняют республиканские конгрессмены.



Они призывают Трампа поручить государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту "принять немедленные меры для конфискации российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, которые в настоящее время заморожены в Соединенных Штатах".



"Даже если мир будет достигнут, Украина будет нуждаться в модернизации своих вооруженных сил, и использование этих активов обеспечит Украине возможность надежно защищать себя в ближайшие годы, одновременно открыв доступ к более чем 81 миллиарду долларов новых европейских инвестиций в оборонную промышленность США", – говорится в письме.



По данным агентства Bloomberg, США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.



В рамках саммита Европейского Союза продолжаются переговоры о механизме использования российских активов для финансовой помощи Украине и звучат осторожные оценки, что контуры соглашения удастся согласовать до утра пятницы.





