"Грузстат": В третьем квартале 2025 года ВВП Грузии вырос на 6,4%

19.12.2025 13:48





По данным Национальной службы статистики, в третьем квартале 2025 года объём валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 27 980,9 млн лари, а реальный рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года достиг 6,4%. Процентное изменение дефлятора ВВП в третьем квартале 2025 года составило 4,7%.



Как сообщает «Грузстат», в третьем квартале 2025 года существенный вклад в экономический рост внесли следующие отрасли: информация и коммуникация (21,1 процента), образование (20,7 процента), финансовая и страховая деятельность (14,7 процента), государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (9,7 процента), транспорт и складирование (8,1 процента), искусство, развлечения и отдых (13,0 процента), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (3,0 процента).



В то же время снижение было зафиксировано в следующих отраслях: сельское, лесное и рыбное хозяйство (–5,4 процента), снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (–3,3 процента), горнодобывающая промышленность (–8,7 процента).



Кроме того, согласно отчёту ведомства, наибольшую долю в отраслевой структуре валового внутреннего продукта занимают торговля (15,0 процента) и обрабатывающая промышленность (9,4 процента). Далее следуют операции с недвижимостью (8,8 процента), строительство (8,4 процента), информация и коммуникация (7,4 процента), сельское, лесное и рыбное хозяйство (7,3 процента), транспорт и складирование (6,2 процента), государственное управление (6,0 процента), образование (5,4 процента).





