Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, которую поддержали 79 стран, включая Грузию

19.12.2025 13:48





Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Положение в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь».



За документ проголосовали 79 стран, в том числе Грузия, 16 выступили против, а 73 государства воздержались.



В тексте резолюции отмечается, что захват украинских территорий, включая Крым, с применением силы является незаконным и представляет собой нарушение международного права. Организация Объединённых Наций также подтверждает необходимость немедленного восстановления контроля Украины над всей её территорией в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.



ООН выражает глубокую обеспокоенность тем, что Российская Федерация не выполняет соответствующие решения международных организаций, специализированных учреждений и органов системы ООН. Организация осуждает агрессивную войну России против Украины и временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также отдельных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.



В резолюции говорится, что «оккупационные силы не соблюдают обязательства и договоры в сфере международного права прав человека, стороной которых является Украина, что ограничивает возможности жителей временно оккупированных территорий Украины пользоваться правами человека и основными свободами».



Документ основан на выводах Независимой международной комиссии по расследованию преступлений, совершённых Российской Федерацией, которые подтверждают случаи насильственных исчезновений, пыток и бесчеловечного обращения на оккупированных территориях.



Организация осуждает отказ России предоставлять информацию о судьбе похищенных и взятых в плен украинцев и призывает обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста к местам содержания пленных.



ООН также требует от Российской Федерации осуществить полный обмен пленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц, немедленно прекратить агрессивную войну и полностью вывести войска с территории Украины.





