Бочоришвили: Европейские лидеры своими неверными политическими шагами сумели оказаться вне текущих процессов

«В целом со стороны европейских лидеров делаются заявления, которые в данный момент соответствуют их интересам и удобны для их повестки», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



По её словам, европейские лидеры своими неверными политическими шагами сумели оказаться вне текущих процессов.



«В целом европейские лидеры делают заявления, которые соответствуют их текущим интересам и вписываются в их повестку. Разговор и диалог с Путиным сейчас — это то, что предпринимают Соединённые Штаты Америки, чтобы каким-то образом завершить продолжающуюся войну между Россией и Украиной. Мы также чётко видим, что, к сожалению, европейские лидеры неверными политическими шагами смогли остаться вне этих процессов. Сейчас все пытаются как-то найти себе место за столом, за которым будут приниматься решения о мирных шагах в Европе. В свою очередь, ответственность европейских лидеров заключается и в том, как будут развиваться события. Это касается Европы, поэтому не может оставаться без внимания. Однако ответственность в отношении Европы лидеры должны взять на себя», — заявила Бочоришвили.



Для справки: президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным было бы полезным.





