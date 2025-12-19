Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении странами-партнерами условий либерализации визового режима, где упоминается и Грузия

В крайнем случае Грузия может полностью утратить визовую либерализацию и перейти в список стран ЕС, гражданам которых для въезда в Шенгенскую зону требуется виза. Об этом говорится в ежегодном отчёте Еврокомиссии о приостановке визовой либерализации, опубликованном 19 декабря.



В отчёте по Грузии отмечается, что «Еврокомиссия выразила серьёзную обеспокоенность нарушениями фундаментальных прав и свобод в Грузии, в том числе в части несоблюдения принципов запрета дискриминации».



«Комиссия неоднократно призывала власти Грузии незамедлительно принять меры для решения этих проблем и выполнить её рекомендации. Несмотря на это, Грузия нарушила ряд обязательств, взятых в рамках диалога по визовой либерализации, и не выполнила рекомендации седьмого отчёта по механизму приостановки виз», — говорится в документе.



Согласно отчёту, «с учётом системного и преднамеренного характера отката в Грузии комиссия рассматривает соответствующие меры в рамках обновлённого механизма приостановки виз». В пресс-релизе отмечается, что механизм вступит в силу 30 декабря 2025 года.



«В соответствии с новыми правилами, на первом этапе приостановка виз может коснуться владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных Грузией, которые в основном несут ответственность за невыполнение рекомендаций.



В отличие от действующих правил, новые положения обеспечат единообразную приостановку виз во всех государствах — членах ЕС. Двусторонние визовые исключения для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов больше не будут возможны, как только визовый режим будет восстановлен на уровне ЕС. На втором этапе, если проблемы не будут устранены, приостановка виз может распространиться на всё население. В крайнем случае Грузия может полностью утратить статус визовой либерализации и перейти в список стран ЕС, гражданам которых требуется виза», — говорится в отчёте Еврокомиссии.



Согласно ежегодному отчёту Еврокомиссии, среди стран Восточного партнёрства существенного прогресса в сфере гармонизации визовой политики с ЕС зафиксировано не было.



«Особо отмечается, что визовая политика Грузии существенно отличается от политики ЕС, а в 2024–2025 годах Грузия сделала дополнительные шаги назад, несмотря на многочисленные рекомендации Еврокомиссии. Кроме того, Еврокомиссия по-прежнему считает проблематичным количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами Грузии, несмотря на то что по сравнению с 2023 годом их число сократилось», — отмечается в документе.



В опубликованном отчёте Еврокомиссии также упоминаются «новые риски безопасности в Грузии», которые, как отмечается, «связаны с влиянием России».



«Несмотря на то что большинство партнёров выполняют антикоррупционные обязательства, Грузия отменила часть ранее проведённых реформ. Кроме того, существуют серьёзные недостатки в сфере безопасности документов, включая поддельные или мошенническим путём полученные паспорта и изменение персональных данных, что используется для обхода проверок безопасности ЕС. Эти проблемы должны быть устранены для сохранения надёжности режима визовой либерализации», — заявляют в Еврокомиссии.



В качестве дальнейших шагов в отчёте указано продолжение мониторинга выполнения Грузией требований и рекомендаций по визовой либерализации со стороны Еврокомиссии, а также ежегодное представление отчётов Европарламенту и Европейскому совету.





