ЕК предупредила Грузию о возможности полной приостановки безвиза из-за отката демократии

Еврокомиссия (ЕК) допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с ЕС. Из-за «системного и целенаправленного характера демократического отката» страны Брюссель готов задействовать в ее отношении новый механизм, который вступает в силу 30 декабря 2025 года.



Это следует из восьмого отчета о выполнении требований безвизового режима странами партнерами.



Еврокомиссия заявила, что Грузия существенно отклонилась от обязательств, взятых при получении безвизового режима с ЕС: Тбилиси не выполнил почти ни одной рекомендации Брюсселя и в 2024–2025 годах допустил «резкий откат» в сфере прав человека и управления.



Наибольшие претензии касаются закона о «прозрачности иностранного влияния» и пакета о «семейных ценностях», которые, по оценке ЕС, нарушают свободу выражения, собраний, объединений и право на неприкосновенность частной жизни. Брюссель требует отмены этих документов и гарантий защиты всех граждан, включая ЛГБТИК+ людей.



Комиссия также отмечает давление на гражданское общество, ограничения для СМИ и протестующих, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией и сближении визовой политики с ЕС.



ЕК отмечает и другие проблемы:

Значительный рост числа приезжих из Индии, а также ряда стран Азии и Ближнего Востока вызывает опасения, что Грузия становится транзитным маршрутом для нелегального въезда в ЕС.

Большое число заявлений на предоставление убежища от граждан Грузии – несмотря на снижение по сравнению с 2023 годом, показатель остается высоким.

Проблемы безопасности из-за увеличения российской диаспоры – ЕС предупреждает о рисках «проведения операций иностранного влияния».

Антикоррупционный откат – Грузия не выполнила рекомендации предыдущего отчета и даже отменила некоторые прежние реформы в сфере борьбы с коррупцией.

Злоупотребления с документами – возможность многократной смены имени и получения новых удостоверений личности может использоваться для обхода запретов общей базы данных стран ЕС и Шенгенской зоны.

Упрощенная натурализация для россиян – ЕС опасается, что упрощенные процедуры получения гражданства могут быть использованы в обход европейских правил; Евросоюз настаивает на отмене любых формы гражданства за инвестиции.

В июле Еврокомиссия официально попросила Тбилиси отчитаться по выполнению рекомендаций. «Значимого прогресса» отмечено не было.



«Хотя большинство стран-соседей ЕС предприняли шаги по выполнению прошлых рекомендаций, серьезные проблемы сохраняются. Самая сложная ситуация – в Грузии, которая нарушила множество обязательств, взятых в процессе диалога по либерализации виз. Она не выполнила почти ни одной рекомендации 7-го отчета, а в 2024-2025 годах допустила еще больший откат, включая ухудшение ситуации с правами человека», – говорится в документе.



Теперь Брюссель рассматривает возможность запуска мер по новому механизму приостановки безвиза.

Новые правила допускают поэтапное ограничение. На первом этапе – для владельцев дипломатических и служебных паспортов – тех, кто, по формулировке отчета, «несет ответственность за непринятие действий по выполнению рекомендаций». На втором этапе прекращение безвиза может распространиться и на рядовых граждан Грузии.



В настоящее время Европейский союз поддерживает безвизовый режим с 64 странами и территориями, не входящими в ЕС. В рамках этого режима граждане таких стран могут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней без визы. Граждане Грузии пользуются безвизовым режимом с Евросоюзом с 2017 года.



