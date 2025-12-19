Еврокомиссия: Грузия — худший пример в диалоге по безвизу

19.12.2025 20:48





«Самый серьёзный случай касается Грузии, которая нарушила ряд обязательств, взятых в рамках диалога по визовой либерализации…» | Европейская комиссия опубликовала доклад по вопросу возможной приостановки безвизового режима, в котором отдельный подраздел посвящён Грузии.



«Грузия продолжает нарушать критерии, на которых основан предоставленный Европейским союзом безвизовый режим. С учётом сложившейся ситуации необходимо рассмотреть соответствующие меры. […] Самый серьёзный случай касается Грузии, которая нарушила ряд обязательств, взятых в рамках диалога по визовой либерализации, практически не выполнила ни одну из рекомендаций, изложенных в седьмом отчёте по механизму приостановки виз, и, несмотря на многочисленные требования последних лет по сближению визовой политики и предотвращению коррупции, в 2024–2025 годах ещё больше откатилась назад, в том числе в сфере защиты фундаментальных прав и свобод. […]



Предотвращение необоснованных заявлений о предоставлении убежища должно оставаться приоритетом для всех партнёров, пользующихся безвизовым режимом, в частности для Албании, Грузии, Косово и Молдовы. В то же время требуется постоянная бдительность в отношении практики предоставления гражданства в Грузии и Сербии. […]



После начала агрессии России против Украины около 160 000 граждан России эмигрировали в Грузию. Растёт обеспокоенность тем, что присутствие граждан России в Грузии может быть использовано для операций внешнего влияния…», — говорится в докладе.





