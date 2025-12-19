|
|
|
Кавелашвили заявил, что грузинские демонстранты заперты в тюрьмах «евробюрократией»
19.12.2025 21:16
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что десятки участников антиправительственных акций остаются в тюрьмах не по воле властей страны, а по вине «евробюрократии».
«Как у грузина, у меня болит сердце за тех молодых людей, которых ввели в заблуждение и посадили в тюрьмы. Мы же не держим этих людей запертыми в тюрьмах, они заперты теми людьми», – сказал он журналистам.
При этом Кавелашвили не уточнил, намерен ли воспользоваться своим дискреционным правом и помиловать тех, кому сочувствует. Он добавил, что ни один из осужденных демонстрантов «не может осмелится и поделиться, в какое заблуждение его ввели». Кавелашвили объясняет это страхом осуждения. «Если хотя бы один из них осмелится и поделится, вы посмотрите, что скажет евробюрократия!?», – добавил президент.
Ранее на этой неделе Совет Европейского союза призвал власти Грузии «освободить всех необоснованно задержанных политиков, журналистов и активистов», одновременно отметив «серьезный общий регресс в области демократии, прав человека и верховенства закона» и осудив «распространение властями Грузии дезинформации и нарративов против ЕС».
Хотя декларацию не приняли в виде официального документа из-за позиции Венгрии, в правящей партии «Грузинская мечта» не оставили ее без внимания. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил ЕС в желании «вассальной политики» Грузии, при этом отметив, что в заявлении не уточняется, кого именно считают незаконно заключенными и на освобождении кого настаивают.
Новости Грузии
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна