Трамп не исключает возможности войны с Венесуэлой

19.12.2025 21:17





Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.



Об этом он сказал во время телефонного интервью с NBC News, цитирует "Европейская правда".



В начале недели Трамп приказал "блокировать" нефтяные танкеры, прибывающие в Венесуэлу и отплывающие из нее, усиливая давление на президента страны Николаса Мадуро. Недавно США также захватили нефтяной танкер, который был задержан вблизи Венесуэлы.



На вопрос, отвергает ли он возможность того, что такие действия могут привести к войне, Трамп подтвердил, что это возможно.



"Я не исключаю этого, нет. Это зависит. Если они настолько глупы, что продолжают плавать, то они (нефтяные танкеры. – Ред.) вернутся в одну из наших гаваней", – сказал американский президент.



Трамп отказался сказать, является ли устранение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро его конечной целью.



"Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо", – подчеркнул Трамп.



Напомним, 29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.



17 декабря Трамп объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.



На следующий день палата представителей Конгресса США провалила голосование за две резолюции, которые имели целью ограничить полномочия администрации Трампа в отношении военных операций в Карибском бассейне и против Венесуэлы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





