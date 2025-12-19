ЕС согласовал механизм, позволяющий отправлять просителей убежища в «безопасные третьи страны»

Европейский союз согласовал новые правила, которые расширяют возможности отказа в предоставлении убежища и позволяют выносить рассмотрение заявлений за пределы ЕС. Одновременно Брюссель утвердил список стран, признанных «безопасными» как страны происхождения, выходцам из которых будут отказывать в убежище по ускоренной процедуре.



Как следует из пресс-релизов Еврокомиссии, Европейского парламента и Совета ЕС от 18 декабря, государства — члены ЕС смогут признавать прошения об убежище неприемлемыми и не рассматривать их по существу, если заявитель может получить «эффективную защиту» в так называемой безопасной третьей стране.



Ключевое изменение заключается в том, что наличие связи между заявителем и третьей страной больше не является обязательным. Теперь ЕС сможет применять этот механизм, если человек следовал транзитом через третью страну по пути в Евросоюз или если между ЕС и такой страной заключено соглашение, предусматривающее рассмотрение прошений об убежище за пределами Союза. В этом случае заявителя могут направить в третью страну для получения убежища там. Эти правила не распространяются на несовершеннолетних без сопровождения.



Кроме того, подача апелляции на решение о неприемлемости заявления больше не будет автоматически давать право оставаться на территории ЕС на время ее рассмотрения, хотя заявитель сможет ходатайствовать о временном пребывании. В Еврокомиссии утверждают, что принцип невысылки (non-refoulement) при этом сохраняется.



Параллельно ЕС согласовал отдельное решение о создании общего списка «безопасных стран происхождения». Как сообщает агентство Associated Press, в него вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис. Заявления о предоставлении убежища от граждан этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре, при которой презумпция безопасности действует в пользу государства, а бремя доказывания необходимости защиты ложится на заявителя.



Таким образом, Евросоюз одновременно вводит два взаимодополняющих механизма: ускоренный отказ в убежище для выходцев из стран, признанных безопасными как страны происхождения, и возможность направлять просителей убежища в третьи страны, которые ЕС считает безопасными, еще до рассмотрения их заявлений на своей территории. Оба решения являются частью Пакта о миграции и убежище и должны начать применяться с июня 2026 года после формального утверждения Европарламентом и Советом ЕС.



Решения ЕС принимаются на фоне уже сложившейся практики принудительных разворотов просителей убежища на восточных границах Евросоюза — так называемых пушбэков. В последние годы пограничные службы Польши, Литвы, Латвии и Финляндии всё чаще возвращают людей, пытающихся запросить убежище, не запуская предусмотренную законом процедуру. В том числе речь идет о гражданах России, заявляющих о риске политического преследования. О том, как эта практика применяется на восточных границах ЕС, — в материале The Insider.





