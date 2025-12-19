|
На Орбана пожаловались из-за засилья его пропагандистов на саммите ЕС
19.12.2025 22:26
Международная ассоциация прессы (API), базирующаяся в Брюсселе, подала жалобу в Европейский совет из-за, по ее мнению, нарушения равного доступа СМИ со стороны венгерской стороны. Об этом в API сообщили корреспонденту "Европейской правды".
В письме на имя президента Европейского совета Антониу Кошты Международная ассоциация прессы указывает, что премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС "с так называемой "пресс-свитой" из примерно 20 человек", причем речь идет о журналистах проправительственных СМИ и проправительственных инфлюенсерах.
"Все эти лица, как сообщается, получили аккредитацию для прессы или другую аккредитацию. Некоторые из аккредитованных лиц были замечены в здании Совета как члены официальной венгерской делегации, которые имели доступ к зонам, явно запрещенным для аккредитованных в ЕС журналистов", – говорится в письме.
В API указывают, что "разрешение инфлюенсерам получать аккредитацию СМИ, а также разрешение лицам, представляющимся журналистами, передвигаться в составе официальных делегаций, подрывает прозрачность, справедливость и доверие к СМИ ЕС".
Ассоциация попросила главу Евросовета в дальнейшем предотвратить аккредитацию инфлюенсеров как представителей СМИ, "особенно из-за отсутствия финансовой прозрачности, необходимой для аккредитованных в ЕС корреспондентов в отношении их основного источника дохода и принадлежности к добросовестным СМИ".
Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потроллил венгерского премьера Виктора Орбана, который похвастался, что смог отвратить "немедленную угрозу войны" на саммите ЕС.
