Трамп подписал закон о присутствии войск США в Европе

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который обеспечивает минимальное присутствие 76 000 американских военных в Европе в течение 2026 года. мКак пишет РБК-Украина, об этом сообщило издание AFP.



Согласно документу, численность американских войск на европейском континенте не может опускаться ниже этого уровня более чем на 45 дней, что фактически закрепляет долгосрочное военное присутствие США.



По данным Пентагона, сейчас в Европе находятся около 100 000 американских военнослужащих, из которых более 65 000 постоянно расположены на континенте, а остальные находятся в ротации.





Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что новый закон насчитывает более 3000 страниц и отражает принцип Трампа "Мир через силу".



Кстати, кроме определения количества американских военных в Европе, Закон также предусматривает выделение дополнительных 400 млн долларов на закупку вооружения для Украины и закладывает финансирование противоракетного щита "Golden Dome" ("Золотой купол"), который инициировал Дональд Трамп.



Самое главное, что в документе предусмотрен оборонный бюджет США на следующий год в размере примерно 900 миллиардов долларов, что на 8 миллиардов превышает предыдущее предложение администрации Трампа.



Ранее законопроект получил большинство голосов в Палате представителей и Сенате, что позволило его принять без существенных изменений.



Этот шаг свидетельствует о стремлении США сохранить стратегическое присутствие в Европе и поддерживать союзников, в частности Украину, в контексте нарастающей напряженности в сфере безопасности.





