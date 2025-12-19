Кавелашвили назвал блефом решение ЕС о выделении Украине €90 млрд

Решение ЕС взять для Украины в долг €90 млрд для обеспечения ее бюджетных потребностей является блефом, который сложно будет осуществить. Об этом сообщил журналистам президент Грузии Михаил Кавелашвили.



"На самом деле, дело было в другом. Они (ЕС - прим. ТАСС) не смогли договориться об использовании замороженных [российских] активов, а потом решили найти выход из ситуации. Они очень хорошо знают, что тема этого долга является блефом. Это сложно будет осуществить. Эту страну (Украину - прим. ТАСС) попросту продали", - сказал Кавелашвили.



Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, продолжавшейся 17 часов, которая не позволила достичь соглашения об экспроприации активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения общеевропейского займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит эти деньги бесплатно - они будут предоставлены под ноль процентов, а вернуть их Киев должен, только если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, уже превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что более не может предоставлять ей кредиты, а вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.



ТАСС

