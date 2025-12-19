Представители Минфина обсудили с послом Азербайджана строительство нового КПП

На встрече с главой Налоговой службы Министерства финансов Ираклием Бериа и Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Файгом Гулиевым Была подчеркнута важность строительства нового совместного пограничного контрольно-пропускного пункта «Шелковый путь – İpek Yolu».



Согласно пресс-релизу, опубликованному Налоговой службой Грузии, рабочая встреча состоялась 17 декабря.



Для справки: в последние недели в азербайджанских СМИ было опубликовано несколько критических статей об отношениях между Грузией и Азербайджаном. Среди них:



Грузия играет против мира, напряженность в отношениях между Баку и Тбилиси растет — азербайджанские СМИ. Также — Грузия услышала шаги Зангезура.



По данным rs.ge, «особое внимание было уделено упрощению таможенных процедур при пересечении границы и дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств».



В ходе встречи также было уделено внимание строительству нового совместного пограничного контрольно-пропускного пункта «Шелковый путь - İpek Yolu», который станет необходимым условием для развития транзитного потенциала в регионе», - говорится в пресс-релизе.



На встрече присутствовали первый заместитель главы Налоговой службы Паата Киладзе, а также глава Таможенного департамента Михеил Чокошвили и глава Департамента международных отношений Арчил Дарахвелидзе, экономический секретарь Посольства Азербайджанской Республики, Самир Абдурагимов, атташе Посольства по таможенным вопросам, Вусал Абилов.





