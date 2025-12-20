Грузинский экс-чиновник задержан в Испании, готовится его экстрадиция

20.12.2025 11:07





Бичико Паикидзе, бывший член сакребуло Вани от «Грузинской мечты», был задержан 9 декабря в Испании, в частности, в Барселоне, начаты экстрадиционные процедуры, заявил прокурор по делу Паикидзе Бека Хунашвили.



По его словам, Паикидзе находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, и «нет никакой информации об обстоятельствах, препятствующих» процедуре экстрадиции.



«Бичико Паикидзе находился в розыске. Он был объявлен в розыск, в том числе и по красному циркуляру Интерпола. 9 декабря он был задержан в Испании, в Барселоне. В настоящее время идут экстрадиционные процедуры. У нас нет другой информации. Сейчас главное – чтобы он был передан грузинским правоохранительным органам для суда. После начала розыска по красному циркуляру Интерпола он оказался в Барселоне и был задержан. По моей информации, имя и фамилия не были изменены.



Мне неизвестно, запрашивал ли он политическое убежище, но что касается экстрадиции, то нет информации об обстоятельствах, которые могли бы помешать передаче», - сказал Бека Хунашвили.



Бичико Паикидзе, бывший член сакребуло Вани от «Грузинской мечты», обвиняется в действиях, совершенных в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года. Речь идет об обвинении в мошенническом завладении крупной суммы государственных средств, помощи в мошенничестве группой по предварительному соглашению, а также изготовлении и использовании поддельных официальных документов.В частности, согласно расследованию, в ходе выполнения государственного тендера, при осуществлении инфраструктурных работ, Бичико Паикидзе, владеющий 100% доли ООО «B.P. TRANS», при содействии директора и сотрудника этой же компании, а также при содействии менеджеров компании, осуществлявшей контроль за проведением тендера, путем составления и использования поддельных официальных документов, обманом завладел суммой, принадлежащей Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии – 4 184 249 лари, что повлекло значительный ущерб .





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





