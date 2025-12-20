Гегелия: Пока сохраняется нынешний политический курс, диалога с режимом Грузинской мечты не будет

Режим «Грузинской мечты» ничего не сделал для поддержания норм и стандартов, которые обязательно требуются для безвизового режима, – заявил представитель партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, ответственность за это лежит на «Грузинской мечте».



«До тех пор, пока сохраняется нынешний политический курс, диалога с режимом Грузинской мечты не будет. Если политические заключенные будут освобождены, будут назначены новые свободные выборы и демократическому процессу в этой стране будет предоставлен шанс, то Европа может быть заинтересована в диалоге с грузинским государством и этим режимом по определенным вопросам. В противном случае, в рамках этой политики не будет никакого углубленного диалога ни по одному вопросу — это озвученная воля Европы», — заявил Гегелия.



Европейская комиссия опубликовала отчет о выполнении странами-партнерами условий либерализации визового режима. В отчете говорится: «В крайнем случае Грузия может быть лишена либерализации визового режима».







