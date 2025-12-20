Саакашвили: Путин считает, что Иванишвили его предал

20.12.2025 21:09





«Грузинская мечта» поставила подпись в поддержку Украины в Международной комиссии по жалобам, для того, чтобы позлить Россию, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Реальность такова, что Путин считает, что Иванишвили его предал, и, возможно, он в этом не ошибается», пишет в соцсетях посте Саакашвили.



«То, что «коцы» подписали документ в поддержку Украины, безусловно, положительный факт. Однако я не согласен с теми, кто объясняет эту перемену лишь страхом перед международным химическим расследованием, ситуация гораздо глубже и, поверите или нет, направлена на то, чтобы разозлить Россию.



Нужно внимательно слушать сообщения из Москвы, в которых и Лавров, и Захарова недавно заявляли, что «не видят оснований для восстановления отношений с Грузией». Реальность такова, что Путин считает, что Иванишвили его обманул, и, возможно, он в этом не ошибается.



Дело в том, что Иванишвили сделал всё возможное, чтобы удовлетворить Россию: отказался от Евросоюза, держит меня в длительном заключении, анонсировал извинения перед осетинами, Цулукиани обвинила Грузию в развязывании войны, Азербайджану перекрыли транзит. Но что толку! От такой изолированной и ослабленной Грузии Россия требует, по её мнению обещанного Иванишвили признания Абхазии и «Южной Осетии» и, как первого шага в этом направлении, заключения официального соглашения с ними.



Она требует возвращения в СНГ и вступления в Таможенный союз, требует немедленного объявления нейтралитета и создания в Грузии российского «антитеррористического центра». Есть ещё два требования, которые я по определённым причинам здесь не озвучу.



И вот диктатор решил, после Европы, теперь уже и русским преподать урок. Однако я считаю, что из-за этого Россия, которую не интересуют аргументы о том, что с нынешними настроениями грузин Иванишвили не может зайти дальше, серьёзно ударит его по голове. К сожалению, всё это создаёт огромную угрозу для каждого грузина», — пишет Саакашвили.



Источник: SOVA

