МВД Грузии информирует о порядке проведения акций с 21 по 31 декабря 2025 года

20.12.2025 21:57





Министерство внутренних дел публикует информацию о порядке проведения митингов с 21 по 31 декабря 2025 года.

Согласно информации, с 21 по 31 декабря собрания должны проходить без шествия, участники собрания должны выражать свой протест в Тбилиси, на ступенях фасада здания парламента и на прилегающей территории, а также не должны препятствовать передвижению других граждан по тротуару и транспортных средств по проезжей части …



«Участники собраний, которые состоятся с 21 по 31 декабря 2025 года, должны участвовать в нем таким образом, чтобы не представлять угрозы общественной безопасности и порядку, нормальной работе органов, предприятий, учреждений и организаций, беспрепятственному движению транспорта или людей, а также другим правам и свободам человека», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





