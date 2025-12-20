Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД Грузии информирует о порядке проведения акций с 21 по 31 декабря 2025 года


20.12.2025   21:57


Министерство внутренних дел публикует информацию о порядке проведения митингов с 21 по 31 декабря 2025 года.
Согласно информации, с 21 по 31 декабря собрания должны проходить без шествия, участники собрания должны выражать свой протест в Тбилиси, на ступенях фасада здания парламента и на прилегающей территории, а также не должны препятствовать передвижению других граждан по тротуару и транспортных средств по проезжей части …

«Участники собраний, которые состоятся с 21 по 31 декабря 2025 года, должны участвовать в нем таким образом, чтобы не представлять угрозы общественной безопасности и порядку, нормальной работе органов, предприятий, учреждений и организаций, беспрепятственному движению транспорта или людей, а также другим правам и свободам человека», — говорится в сообщении.


