В Батуми состоялось торжественное зажжение новогодней елки
21.12.2025 11:44
В Батуми на площади Европы состоялось праздничнное зажжение главной городской рождественской елки.
На мероприятии присутствовал председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили с членами своей семьи.
Главную городскую рождественскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе.
Также на площади Европы открылась «Новогодняя деревня», украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлены предпринимательские и гастрономические пространства. Запланированы разнообразные развлекательные мероприятия для детей, представления и концерты с участием местных и приглашенных артистов.
Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а праздничные мероприятия завершатся рождественским концертом 7 января.
Новогодние мероприятия также проходят и в других муниципалитетах Аджарии. В Хуло и Шуахеви состоялось праздничное зажжение рождественской елки. В Кеде, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения рождественской елки состоится 22 декабря.
