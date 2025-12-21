Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми состоялось торжественное зажжение новогодней елки


21.12.2025   11:44


В Батуми на площади Европы состоялось праздничнное зажжение главной городской рождественской елки.

На мероприятии присутствовал председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили с членами своей семьи.

Главную городскую рождественскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе.

Также на площади Европы открылась «Новогодняя деревня», украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлены предпринимательские и гастрономические пространства. Запланированы разнообразные развлекательные мероприятия для детей, представления и концерты с участием местных и приглашенных артистов.

Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а праздничные мероприятия завершатся рождественским концертом 7 января.

Новогодние мероприятия также проходят и в других муниципалитетах Аджарии. В Хуло и Шуахеви состоялось праздничное зажжение рождественской елки. В Кеде, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения рождественской елки состоится 22 декабря.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна