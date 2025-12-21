В Батуми состоялось торжественное зажжение новогодней елки

В Батуми на площади Европы состоялось праздничнное зажжение главной городской рождественской елки.



На мероприятии присутствовал председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили с членами своей семьи.



Главную городскую рождественскую елку зажег мэр Батуми Георгий Цинцадзе.



Также на площади Европы открылась «Новогодняя деревня», украшенная праздничными декорациями и инсталляциями, где представлены предпринимательские и гастрономические пространства. Запланированы разнообразные развлекательные мероприятия для детей, представления и концерты с участием местных и приглашенных артистов.



Батуми встретит Новый год праздничным гала-концертом, а праздничные мероприятия завершатся рождественским концертом 7 января.



Новогодние мероприятия также проходят и в других муниципалитетах Аджарии. В Хуло и Шуахеви состоялось праздничное зажжение рождественской елки. В Кеде, Хелвачаури и Кобулети церемония зажжения рождественской елки состоится 22 декабря.





